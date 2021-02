La petite Giulia Sarkozy a un joli brin de voix

L'ex-top devenue chanteuse et son ex-président de mari se sont toujours bien gardés de trop en dévoiler sur leur petite Giulia, née il y a neuf ans, alors que Nicolas Sarokzy était encore aux manettes de la France. À peine sait-on que la fillette est une blondinette au regard azur: les photos postées sur Instagram ne montrent jamais le visage de la petite dernière de la famille.

On savait que Giulia aimait danser, on sait aussi maintenant qu'elle a également un joli brin de voix. Sa maman, Carla Bruni, a en effet posté une vidéo dans laquelle on la voit chanter en duo avec sa fille. Elles reprennent la chanson «Snowman» de Sia, et force est de constater que Giulia a déjà une voix assez affirmée. «Quelle joie de t’accompagner quand tu chantes mon amour....», écrit Carla Bruni, qui remercie le cameraman Nicolas Sarkozy.

De nombreuses personnalités ont réagi à la publication dont - excusez du peu - Naomi Campbell, Linda Evangelista ou encore Mareva Galanter et Alessandra Sublet. La chanteuse Vitaa a commenté: «Le talent est génétique». À 9 ans, pour sûr, Giulia préférera marcher dans les traces de sa maman plutôt que dans celles de son papa.

(mc/L'essentiel)