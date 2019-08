Cara et Ashley se sont mariées en secret

Après avoir célébré leurs fiançailles le 8 juillet dernier à Saint-Tropez, Cara Delevingne et Ashley Benson sont désormais mariées. Selon The Sun, le top model anglais de 26 ans et l'actrice américaine de 29 ans se sont passé la bague au doigt lors d'une cérémonie tenue secrète, dans une petite chapelle à Las Vegas.

Parmi les convives, Charlize Theron, les Jonas Brothers et Sophie Turner avaient fait le déplacement. Après avoir été déclarées «épouse et épouse» par un sosie d'Elvis, les deux jeunes femmes, vêtues de noir et portant chacune un bouquet de fleurs, sont reparties dans une Cadillac rose. D'après le propriétaire de la chapelle, l'union entre Cara et Ashley n'avait rien d'une plaisanterie. «Elles étaient sûres de ce qu'elle faisaient et de ce qu'elles représentaient l'une pour l'autre», a-t-il dit. On ignore la date exacte du mariage, mais d'après le journal, le couple n'a payé que 300 dollars pour la cérémonie.

(L'essentiel/lja)