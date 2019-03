Richissimes, ils ne paient pas leur loyer

Emily Ratajkowski serait-elle une profiteuse sans scrupules? Fort possible. Installée avec son mari, Sebastian Bear-McClard, dans un luxueux appartement de 100 mètres carrés, situé au centre de New York, elle n'aurait pas payé son loyer de 4 900 dollars, depuis 2017.

Pourtant, le top de 27 ans et son époux producteur, dont la fortune est estimée à 12 millions de dollars, n'ont aucun problème de liquidités. Interviewé par le «New York Post», le propriétaire de leur domicile s'est dit «furieux». Selon lui, la star du clip «Blurred Lines» et son époux profiteraient de la loi Loft. Celle-ci permet aux artistes américains en difficulté financière de ne pas payer leur loyer.

«Voilà un bel exemple! Un couple de locataires très riche peut donc profiter et exploiter une loi, destinée aux artistes véritablement en difficulté et aux familles à faible revenu ayant besoin de logements abordables», déplore la porte-parole d'une association de propriétaires. Leur bailleur a donc saisi la justice et réclame au couple 120 000 dollars de loyers impayés.

(L'essentiel/lja)