Il privatise un pub pour pouvoir y tourner un clip

On le sait, Ed Sheeran aime les pubs. À tel point qu'il s'en est fait construire un sur le terrain de sa propriété dans le Suffolk. Là, c'est pour les besoins d'un prochain clip que le chanteur, qui cartonne avec son album collaboratif «No. 6 Collaboration Project», a décidé d'utiliser un pub dans le centre-ville de Birmingham. Pour la plus grande joie des propriétaires, la famille Singh.

Le fils, Jack, a raconté au «Birmingham Mail» qu'il avait reçu un coup de fil d'une société de production mardi dernier (30.07): «On m'a appelé durant la soirée pour me dire qu'une équipe de tournage avait besoin d'un pub old-style et typique pour y shooter un clip. On m'a encore dit que c'était pour un artiste de premier plan, mais sans me dire lequel. Et on m'a encore précisé que les paroles du morceau du clip auraient un lien avec un pub». Le jour dit, jeudi 1er août 2019, Jack Singh a donc fermé les portes de son établissement dès 19h pour laisser la place à la production. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a découvert que c'était pour un clip d'Ed Sheeran. «Je l'ai vu, je suis allé vers lui pour me présenter et lui serrer la main. Il tenait déjà une pinte. Il a insisté pour la payer. Il était très humble avec les pieds sur terre, comme son entourage d'ailleurs, et tout heureux de poser pour des photos».

On ignore toutefois pour quel morceau ce clip a été tourné. Une chose est sûre, les artistes de grime Jaykae et Aitch étaient également présents dans le pub. Ed Sheeran n'a encore sorti aucun titre avec ces deux chanteurs. Même pas sur son album collaboratif. Pour l'anecdote encore, ce n'est pas la première fois que ce lieu est choisi pour une vidéo. Le groupe UB40 y avait tourné, au début des années 1980, le clip de son tube «Red Red Wine».

(L'essentiel)