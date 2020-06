Le prince Harry et Meghan ont signé un gros contrat

Le prince Harry et Meghan Markle ont rejoint une prestigieuse agence de communication Harry Walker de New York. Parmi ses célèbres clients: l'animatrice Oprah Winfrey ou encore la spécialiste de l'environnement Jane Goodall. L'agence s'est également occupée de l'image et de la communication de Bill et Hillary Clinton et Barack et Michelle Obama.

Ce contrat en or permettra au couple de se faire rémunérer pour des discussions sur différents thèmes comme les questions sociales, sur la lutte contre le racisme, la santé mentale, l'égalité des sexes ou encore l'environnement, détaille le Los Angeles Times.

Il s'agit du premier contrat d'Harry et Meghan depuis leur départ du Royaume-Uni. Une signature qui devrait très bien rapporter au couple puisqu'il pourrait gagner plus d'un million de dollars à chaque discours prononcé, selon l'expert en relations publiques, Mark Borkowski. Un joli pactole pour faire entendre leurs voix. Cet accord avec un cabinet spécialisé en communication politique cacherait-il un avenir politique? Affaire à suivre...

(mm/L'essentiel)