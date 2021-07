Ayem Nour est de retour avec 30 kilos de moins

Disparue pendant une longue période du petit écran, Ayem Nour fait son retour sur la scène médiatique métamorphosée. L’ex-candidate de téléréalité révélée dans «Secret Story», en 2011, vient de sortir un livre intitulé «Keto, mes conseils et 50 recettes pour maigrir sans frustration», dans lequel elle parle de son expérience personnelle qui lui a permis de perdre du poids.

Lors d’une interview pour le magazine «Grazia», la Française de 32 ans a évoqué la grossophobie dont elle a été victime sur le Net, avant de retrouver la ligne. «Je suis émue parce que le côté négatif, il n’est vraiment pas cool. C’était avant…, a-t-elle confié en retenant ses larmes. Il y a eu beaucoup de méchanceté, de moqueries, d’insultes, et ça oui c’est le côté négatif des réseaux sociaux qui vous pourrissent la vie au quotidien.»

Si l’ancienne animatrice d’NRJ12 a choisi de maigrir, c’est surtout pour son bien-être personnel. «Quand j’ai décidé de perdre du poids, je n’étais pas bien dans mon corps, a-t-elle expliqué, même si les moqueries m’ont forcément interpellé, on ne peut pas les nier totalement. Mais je me suis posée la question à moi-même. Je me suis dit: «Ayem, est-ce que quand tu te regardes, quand tu t’habilles, quand tu te lèves le matin, est-ce que tu te sens bien dans ton corps? Si tu te sens bien, avec des formes, ne te prends pas la tête avec ce qu’il se dit.» En l’occurrence, je ne me sentais pas bien.» Grâce à une alimentation plus équilibrée, la jeune femme qui pesait avant 86 kilos en affiche aujourd’hui 59 sur la balance.

(L'essentiel/lja)