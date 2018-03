L'incroyable baby shower de Khloe Kardashian

«J'ai eu la plus incroyable des baby showers! Nous avons reçu tellement d'amour!» a publié sur Instagram la jolie blonde de 33 ans. Sur l'image accompagnant son message, Koko pose à côté de sa sœur Kourtney. La future maman, enceinte de huit mois, est habillée d'une magnifique robe de soie mettant pleinement en valeur son ventre arrondi.

Sur d'autres photos, notamment postées par la future grand-maman Kris Jenner, on découvre les lieux dans lesquels les invités ont festoyé. La décoration, composée de centaine de roses suspendues, de ballons et d'énormes sculptures d'éléphants en fleurs, est fastueuse. Ne reste plus maintenant à Khloe qu'à trouver un joli prénom pour sa fille. Celui-ci devrait débuter «par la lettre T ou éventuellement par la lettre K», a-t-elle confié à l'un de ses fans sur Twitter.

(L'essentiel)