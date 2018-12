Après la téléréalité, elle rêve de devenir maman

En faisant la couverture du dernier numéro de «Playboy», sorti en kiosque mardi, Nabilla a franchi une nouvelle étape dans sa carrière de businesswoman. Star incontournable de plusieurs téléréalités, la jeune femme nous apprend qu'elle est à la tête de sa propre marque de cosmétiques depuis début décembre.

Si elle dit vouloir dorénavant se consacrer au cinéma, elle souhaite également fonder une famille avec Thomas Vergara. «J'ai envie de prendre du temps pour moi-même et mon mari (ndlr: ils se seraient unis en secret). J'aimerais avoir un enfant», a-t-elle confessé au magazine de charme.

Avec cette révélation, la jolie brune a une nouvelle fois créé le buzz, elle qui avait à ce jour laissé entendre qu'elle privilégierait avant tout sa carrière professionnelle. «Je m'en suis pris plein la tronche pendant des années, et là j'arrive à une période de ma vie où ça ne me fait plus rien. J'évolue, je regarde vers le futur», a-t-elle glissé, assurant avoir gagné en maturité.

(L'essentiel/szu)