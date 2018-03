Drew Barrymore fait de la pub pour... des Crocs!

Dans une ambiance «La La Land» avec pour slogan «Come As You Are» (que les fans de Nirvana restent calmes) la marque Crocs frappe un grand coup avec sa vidéo intitulée «The Musical». Dans le clip, on peut voir Drew Barrymore, icône cool des années 1980, chantant à quel point on peut être cool en étant soi-même. Alors certes, oui, libérons nous des carcans de la mode, des pressions sociales en tous genres, sentons-nous libres, mais si on pouvait le faire en laissant un peu de dignité à nos pieds, ce serait mieux.

Drew et l'une des paires qu'elle a dessinées. (Bild: DR)



Mais pourquoi donc l'actrice actuellement dans la série Netflix «Santa Clarita Diet» s'est-elle prêtée au jeu, sans même jardiner ou être infirmière (les deux options tolérées pour porter ce genres de sabots)? Plus tôt cette année, elle avait d'ailleurs également dessiné quelques paires pour la marque après que Balenciaga a fait le buzz en octobre dernier lors de son défilé printemps-été 2018 en présentant des Crocs rose compensées.

Nevermind, que l'actrice fasse ce qu'elle veut, mais on préférerait la voir dans des films plutôt que dans de ce genre de pub.

(L'essentiel)