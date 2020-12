«De l'homophobie dans la communauté gay»

Bilal Hassani, qui vient de sortir son deuxième album «Contre Soirée», a la ferme intention de faire une belle carrière dans la musique. Et cela même si le chanteur, ouvertement gay, ne se sent pas vraiment soutenu par la communauté LGBT, qui lui reproche de lui donner une mauvaise image, à cause de son côté trop efféminé. «Il y a beaucoup d’homophobie au sein de cette communauté», déplore le Français de 21 ans dans le magazine «Têtu».

Mais cette intolérance ne l’empêchera pas d’atteindre ses objectifs. Où se voit-il dans vingt-cinq ans? «J’espère que j’aurai fait mon Stade de France, dit l’artiste androgyne. J’aimerais aussi faire du cinéma ou une comédie musicale.» Bilal souhaite également figurer un jour dans le top 10 des personnalités préférées des Français.

(L'essentiel/Ludovic Jaccard)