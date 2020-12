Laury Thilleman et Juan Arbelaez: c'est la guerre!

Ils sont beaux, sportifs, talentueux, souriants et glamour, bref c'est le couple le plus énervant du moment! Laury Thilleman, Miss France 2011 et Juan Arbelaez, candidat de la 3e saison de Top Chef en 2012, ne se quittent plus depuis 2015 et ont officialisé leur amour par un joli mariage le 21 décembre 2019.

Après avoir ouvert leur premier restaurant healthy à Paris, les deux tourtereaux planchent désormais sur une émission de télévision. Il faut dire que leurs vidéos tournées pendant le confinement ont cartonné: ils proposaient notamment des défis sportifs et prodiguaient des conseils pour manger mieux (énervants je vous disais!).

«Mais c'est quoi ce b*rdel»

Si leur complicité saute aux yeux, les deux amoureux aiment aussi se lancer de petites piques et c'est Laury qui a dégainé la première en publiant des photos d'enfance de son chéri. Sans doute aidée par belle-maman puisque le couple est actuellement à Bogota, capitale colombienne où Juan a grandi. On y aperçoit le cuisinier en couches-culottes ou encore en jolie salopette rose.

«Mais c'est quoi ce b*rdel !! Ma vengeance sera cruelle», a lancé le principal intéressé dans les commentaires. Sa réponse n'a pas tardé puisqu'il a lui-même publié en story une photo peu flatteuse de sa femme, bonnet de Noël vissé sur la tête, en train de loucher. Avec la mention, «Joyeux Noël à tous, ma vengeance arrive», qui signifie que d'autres «dossiers» risquent de sortir très bientôt.

Ce n'est pas le seul couple de personnalités qui se chamaillent sur les réseaux. Les acteurs Guillaume Canet et Marion Cotillard publient régulièrement des photos «compromettantes» de leur moitié, même s'ils sont aujourd'hui un peu en froid avec Instagram...

(mc/L'essentiel)