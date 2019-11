«Je n'ai pas aimé qu'il me viole dans sa cave»

Dans le cadre des rassemblements organisés samedi, pour dénoncer les violences faites au femmes dans plusieurs villes de France, Lucie Lucas a révélé en avoir aussi été victime. Souhaitant apporter son soutien à cette manifestation, l'héroïne de la série «Clem» a raconté en détails sur Instagram les agressions qu'elle a subies durant son enfance et son adolescence.

«J'ai des souvenirs sexuellement désagréables depuis l'âge de 3 ans», écrit-elle dans son message. Entre 6 et 8 ans, Lucie aimait jouer au foot avec ses copains, mais elle a détesté qu'ils la coincent quotidiennement dans les toilettes, qu'il essaient de la déshabiller et l'obligent à garder leur langue dans sa bouche. Elle se souvient aussi de son professeur de théâtre. «Je n'aimais pas qu'il me tâte les seins naissants et remonte ses mains le long de mes cuisses chaque fois que je me trouvais à côté de lui. Ça faisait très mal et c'était vraiment gênant», écrit la Française de 33 ans.

«Nous voulons vivre dans un monde où nous aimons et respectons les hommes et jamais ne les craignons»

En plus d'avoir été souvent «sifflée ou alpaguée» par des hommes dans la rue durant son adolescence, Lucie a vécu une autre expérience traumatisante avec un jeune homme dont elle était éprise: «J'aimais secrètement ce garçon et je n'ai pas aimé qu'il s'en aperçoive et me viole dans sa cave quand je pleurais toutes les larmes de mon corps en disant non, mais que je ne criais pas ni ne me débattais pour épargner ma mère qui attendait dans sa voiture, à quelques mètres de là que je finisse mes "adieux romantiques"».

Après avoir énuméré d'autres mésaventures infligées par des hommes dans son milieu professionnel, notamment dans le mannequinat, où elle s'est sentie comme «un morceau de viande», la comédienne a rappelé qu'elle n'était pas la seule à avoir vécu cela. «Je ne sais pas si je connais une seule femme qui n'ait pas de douloureuses expériences à partager. Et que dire à celles qui meurent sous les coups?». Et Lucie de conclure son message: «Nous demandons le respect, la tranquillité, la vie. Nous voulons vivre dans un monde où nous aimons et respectons les hommes et jamais ne les craignons».

(L'essentiel)