Des champions en or voient la vie en rose

Après un an et demi de célibat, Mikaela Shiffrin est de nouveau en couple. La skieuse américaine de 26 ans, qui a remporté six médailles d’or lors des Mondiaux, sort avec Aleksander Aamodt Kilde, vainqueur notamment du classement général de la Coupe du monde lors de la saison 2019/20.

Et apparemment, cette idylle n’est pas nouvelle, comme l’a laissé entendre le Norvégien de 28 ans sur Instagram en légende d’une photo où les deux tourtereaux sont tout sourire: «Et maintenant, vous savez». Des stars mondiales du ski, comme Lindsey Vonn, Tina Weirather, Beat Feuz et Aksel Svindal, ont directement félicité le couple pour la bonne nouvelle.

Pour Shiffrin, il s’agit de sa deuxième relation avec un cador du ski. En octobre 2019, la double championne olympique s’était en effet séparée de Mathieu Faivre. Le Français avait remporté deux médailles d’or aux Championnats du monde de Cortina d’Ampezzo.

(L'essentiel/Adrian Hunziker/pac)