Cinq personnes inculpées après le vol de ses chiens

Cinq personnes ont été arrêtées en lien avec l’enlèvement de chiens appartenant à Lady Gaga, au cours duquel un employé de la chanteuse ayant la garde des animaux avait été blessé par balle en février dernier dans une rue d’Hollywood, ont annoncé jeudi les autorités. Il s’agit de trois jeunes gens âgés de 18, 19 et 27 ans, qui sont inculpés du vol des chiens et de la tentative de meurtre sur leur promeneur, a indiqué dans un communiqué le procureur du comté de Los Angeles, George Gascon. «C’est un crime perpétré sans vergogne sur la voie publique et qui a laissé un homme grièvement blessé», a relevé le procureur pour insister sur la gravité des faits.

Les deux autres suspects sont considérés comme des complices. Parmi eux figure une femme de 50 ans qui avait restitué les bulldogs français deux jours après le vol. Elle disait les avoir trouvés dans la rue et avait pris contact avec les proches de Lady Gaga, qui offrait une récompense de 500 000 dollars pour le retour de ses animaux. Selon les policiers, la quinquagénaire avait une relation avec le cinquième suspect, père d’un des trois agresseurs, et a été chargée de récupérer la récompense pour leur compte. Les enquêteurs ne pensent pas que les voleurs présumés savaient que les chiens appartenaient à la diva pop mais qu’ils cherchaient simplement à se procurer des chiens de race pour les revendre.

Koji et Gustav, deux bulldogs français, avaient été enlevés par au moins deux inconnus dans la soirée du 24 février malgré la résistance de l’employé de Lady Gaga qui les promenait. Les agresseurs avaient pris la fuite en voiture avec les deux chiens, laissant l’employé blessé et en sang sur le trottoir. Un troisième chien de la chanteuse s’était enfui mais était ensuite revenu se blottir près de son promeneur.«Mon cœur souffre, et je prie pour que ma famille soit de nouveau au complet grâce à un acte de bonté. Je payerai 500’000 dollars pour leur retour sains et saufs», avait écrit l’artiste sur Instagram après l’enlèvement de ses bulldogs. «Si vous les avez achetés ou trouvés à votre insu, la récompense est la même», avait-elle insisté. Les bulldogs français sont une espèce relativement rare et recherchée, ils peuvent se vendre plusieurs milliers de dollars.

(L'essentiel/AFP)