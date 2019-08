Tout est fini entre Katie Holmes et Jamie Foxx

Cette fois, tout est bel et bien terminé entre Katie Holmes et Jamie Foxx. D'après Page six, le couple s'est séparé en mai 2019, après six ans d'amour. Un témoin, qui se trouvait dans le même restaurant new-yorkais que l'actrice, a pu l'entendre dire à son amie: «Ce que fait Jamie, c'est son affaire, nous ne sommes plus ensemble depuis des mois». D'autres proches du couple ont également confirmé leur séparation.

Selon Us Weekly, c'est la comédienne de 40 ans qui aurait décidé de rompre. De son côté, Jamie a été vu récemment avec deux autres femmes. Il a passé la soirée avec une mystérieuse blonde dans un club hollywoodien, le 15 août dernier. Deux jours plus tard, l'acteur a été vu main dans la main avec le mannequin et chanteuse Sela Vave, en sortant d'une autre boîte de nuit. Étant aussi producteur de musique, sa relation avec la jeune femme de 21 ans ne serait que professionnelle. «C'est juste une fille qu'il veut aider», précise une source. Selva a d'ailleurs posté plusieurs photos sur Instagram où elle apparaît aux côtés de Jamie. «Je suis tellement reconnaissante envers cet homme. Un immense merci», a-t-elle écrit en légende d'un des clichés.

Les deux stars avaient toujours été très discrètes sur leur relation. La raison? Après son divorce avec Tom Cruise, en 2012, Katie avait dû respecter les clauses d'un contrat imposé par son ex-mari, l'obligeant à ne pas avoir d'histoire d'amour publique, durant les cinq années après leur rupture. En échange, Katie, qui élève leur fille, Suri, a reçu 4,8 millions de dollars de pension alimentaire. Elle s'était donc affichée pour la première fois avec Jamie au gala Pre-Grammys de Clive Davis à New York, en 2018. En février 2019, une première rumeur de rupture avait circulé après que Jamie était venu seul aux Oscars en se disant «célibataire», lors d'un discours.

(L'essentiel)