L'hommage tardif mais émouvant d'Ariana Grande

Avec une simple photo en noir et blanc postée sur Instagram, l'interprète de «No Tears Left to Cry» a fait d'une pierre deux coups. Elle a rendu hommage à son ex, le rappeur Mac Miller, retrouvé mort d'une overdose, à 26 ans, à son domicile californien, vendredi dernier. Et elle a cloué le bec des fans du défunt qui lui reprochaient de ne pas s'être exprimée aussitôt après cette nouvelle. Certains l'ont même accusée d'être à l'origine de la mort de Miller, dont elle s'était séparée en mai dernier.

Dans un premier temps, Ariana a bloqué les commentaires sur son compte. Et samedi, sans commentaire et en n'en autorisant aucun, elle a posté un cliché magnifique, en contre-plongée, de Mac Miller assis dans un pré, les yeux levés vers le ciel. Résultat: déjà près de 9 millions de likes.

(L'essentiel/cma)