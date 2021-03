­­­­­Cinquième mariage pour Nicolas Cage, 57 ans

Lui en smoking Tom Ford, elle en kimono de mariage fait à la main à Kyoto: Nicolas Cage a épousé, le 16 février 2021, Riko Shibata, de 31 ans sa cadette, qu’il a rencontrée il y a un peu plus d’un an au Japon. L’interprète de Benjamin Gates l’a confirmé dans un communiqué: «C’est vrai, et nous sommes très heureux.» La cérémonie a eu lieu à l’hôtel Wynn de Las Vegas, une cérémonie «très modeste et intime, dans laquelle des vœux traditionnels catholiques et shintos ont été échangés, avec des poèmes de Walt Whitman et des haïkus», a révélé un proche de Nicolas Cage.

Riko, qui a fêté ses 26 ans en début d’année, est donc 4 ans plus jeune que Weston Coppola Cage, le fils que Nicolas a eu avec l’actrice Kristina Fulton. L’acteur a ensuite été marié à Patricia Arquette de 1995 à 2001, Lisa Marie Presley de 2002 à 2004, et à Alice Kim de 2004 à 2016, une union dont est né un fils, Kal. Tant Alice que Kal étaient présents au cinquième mariage de Nicolas. Et l’acteur a entretemps épousé Erika Koike, en mars 2019, aussi à Las Vegas. Ils étaient restés mariés quatre jours à peine…

On devrait retrouver Nicolas Cage sur grand écran dans le courant de l’année dans «The Unbearable Weight of Massive Talent». Il y incarne un comédien surendetté, qui crapahute en rêvant de jouer dans le prochain film de Quentin Tarantino. Il accepte de se rendre à l’anniversaire d’un de ses fans, un milliardaire mexicain. C’est alors que la CIA le recrute pour enquêter sur le milliardaire…

(L'essentiel/cma)