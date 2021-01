Pas toujours facile d’être une jeune mère. Kelly Helard, candidate de «Mamans & célèbres», sur TFX, qui a accueilli son deuxième enfant, Lyana, le 27 décembre 2020, vit des moments difficiles avec son mari, le candidat de téléréalité Neymar, et leur garçon, Lyam, 5 ans.

«Je suis heureuse d’avoir ma fille et mon fils. Mais ne pensez pas que tout est beau, tout est rose, a écrit la Française de 29 ans lundi 11 janvier 2021, en story Instagram. La fatigue prend le dessus et je ne vois plus Neymar car on se croise. Il dort le jour et moi la nuit et je le vis très mal.» En plus, selon elle, son fiston lui fait des crises de jalousie. «Il me repousse, a-t-elle constaté. C’est très dur car aucune maman ne mérite d’avoir ce sentiment que son enfant la déteste».

(L'essentiel/lja)