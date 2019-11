Julia Paredes sent son corps qui «flanche»

Elle ne s'attendait certainement pas à ce que sa gamelle sur une attraction appelée «blob jump» la handicape aussi longtemps. Et pourtant. D'après purepeople.com, Julia Paredes a récemment inquiété des fans qui l'ont aperçue en train de boiter au cinéma. Elle s'est expliquée sur Snapchat en rappelant que son accident en 2015 avait failli la paralyser à vie.

«C'est une chance de marcher aujourd'hui. Je suis restée des mois avec un corset. Une infirmière me donnait à manger et me faisait des piqûres», a raconté la starlette française. Elle a précisé que l'état de son dos ne cessait d'empirer: «Parfois, ma vertèbre se bloque et je ne peux plus marcher». Elle a reconnu qu'elle devrait se reposer, mais qu'elle n'y arrivait pas. «J'enchaîne tous les jours. Je devrais m'allonger deux heures au minimum, mais je ne peux pas avec une petite fille, une maison, du travail. Mon corps est en train de flancher», a-t-elle dit.

(L'essentiel/fec)