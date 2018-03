Rihanna a fait plonger Snapchat en bourse

Aïe, rien ne va plus pour Snapchat. En février 2018, lorsque Kylie Jenner a annoncé qu'elle n'utiliserait plus ce réseau social, il a perdu en un jour 1,3 milliard de dollars en bourse. Cette semaine, c'était au tour de Rihanna de faire plonger le cours de Snap Inc. Il a perdu plus de 4% en une heure, après que la chanteuse a invité ses fans sur Instagram à ne plus utiliser Snapchat.

L'artiste de la Barbade a lancé cet appel au boycott en représaille d'une publicité (retirée depuis) pour un jeu. Sur celle-ci, on pouvait lire: «préfères-tu gifler Rihanna ou frapper Chris Brown», faisant référence aux violences conjugales que Chris avait fait subir à la chanteuse en 2009. Pour la chanteuse, cette pub est tout simplement honteuse, pas pour elle mais «pour toutes les femmes, enfants et hommes qui ont été victimes de violences conjugales par le passé et surtout ceux qui ne s'en sont pas encore sortis».

Rihanna responding to Snapchat's ad. I can't believe they did this. pic.twitter.com/TpHQIXTm4j– Gennette Cordova (@GNCordova) 15 mars 2018

