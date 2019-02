Les Inconnus lynchés, Légitimus s'indigne

Bientôt le 8 mars sur TF1 dans le prime Les Restos du Coeur une belle surprise vous attend . Tchuss Pascal Legitimus Publiée par Les Inconnus - Officiel sur Dimanche 24 février 2019

Le trio des Inconnus s'est reformé le temps de quelques dates, pour interpréter des tubes comme «Auteuil, Neuilly, Passy», «Rap-tout» et «Isabelle a les yeux bleus», aux côtés de la troupe des Enfoirés.

Mais la surprise a été accueillie de manière mitigée sur la page Facebook des trois humoristes. «Vous êtes tombés bien bas», a ainsi commenté l'un des internautes. «Vous me décevez en participant à cette mascarade hypocrite. Vous valez mille fois plus que ça...», a estimé un autre. «Ne vous mélangez pas à ces en*****, par pitié !», «Qu'est ce que vous faites parmi ces blaireaux avides de fric ?», pouvait-on encore lire. Face à ces attaques, Pascal Légitimus a poussé un coup de gueule (voir ci-dessous).

Il supprime les commentaires, puis la publication

«C’est quoi tous ces commentaires pourris négatifs sur Les Restos du cœur? Je ne comprends pas tous ces gens qui ne sont pas informés, qui vomissent sur de l’humanitaire sans preuves ni arguments, a-t-il réagi. Seriez-vous jaloux, mal dans votre peau, en carence affective, mal élevés, en souffrance génétique?» Très en colère, le membre des Inconnus a terminé son message par une dernière attaque: «Stop, allez donner vos avis haineux et non constructifs ailleurs qu’ici. Nous, Les Inconnus, on fait du bien et rien d’autre».

Mais dans les réponses à cette mise au point, des commentaires comportaient les mêmes attaques. Voyant que son recadrage n’avait eu aucun effet, Pascal Légitimus a décidé de fermer les commentaires… avant de supprimer sa publication.

