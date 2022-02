Bella Hadid abusée par tout le monde

Si elle paraît très sûre d’elle sur les podiums, Bella Hadid est une jeune femme qui a beaucoup douté d’elle-même. Interviewée dans le podcast Victoria’s Secret’s VS Voices, l’Américaine de 25 ans s’est confiée sur les relations malsaines qu’elle a vécues par le passé, à cause de son manque de confiance. «Je revenais constamment vers des hommes – et aussi des femmes – qui profitaient de moi. Ils étaient très aimables avec moi», a raconté Bella, sans nommer les personnes à qui elle faisait allusion.

Voulant correspondre à tout prix aux attentes de ceux qu’elle croisait dans sa vie, la belle a fini par ne plus se respecter. «J’ai commencé à ne plus avoir de limites, non seulement sexuellement, physiquement, émotionnellement, mais aussi professionnellement. J’ai alors commencé à plaire aux gens avec mon travail», a précisé le top model, qui a récemment parlé de ses troubles mentaux.

«Mon avis n'était jamais entendu»

Selon elle, ce manque d’estime de soi provient de son enfance. «J’ai toujours eu l’impression que mon avis n’était jamais entendu. J’ai grandi entourée d’hommes, que cela soit dans ma famille ou dans mes relations en général, et on m’a toujours fait comprendre que mon avis avait moins d’importance que les leurs», a-t-elle déploré dans le podcast.

À cause de cela, l’ex de The Weeknd pense qu’elle n’a jamais su imposer des limites dans ses relations amoureuses, ce qui l’a fait beaucoup souffrir. C’est finalement grâce à la méditation et à diverses thérapies que le mannequin, en couple avec le directeur artistique Marc Kalman, a réussi à retrouver un équilibre.

