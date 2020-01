Sia rêve de coucher avec Diplo de temps en temps

Pendant sa collaboration qui a duré une décennie avec Diplo, Sia a réalisé que le DJ américain de 41 ans représentait plus qu'un collègue à ses yeux. Interviewée dans «Paper», la chanteuse australienne de 44 ans a confié qu'elle s'était alors interdit de coucher avec lui, afin de ne pas parasiter leur travail.

Cependant, elle vient de changer d'avis. «Cette année, je lui ai envoyé un message dans lequel je lui ai dit: "Tu es l'une des cinq personnes qui m'attires sexuellement, et maintenant que j'ai décidé d'être célibataire pour le reste de ma vie et que je viens d'adopter un garçon, je n'ai pas le temps pour une relation. Si tu es intéressé par du sexe sans attache, fais-moi signe!"». On ignore si Diplo a répondu à ses avances...

