Insultée sur son poids, elle se défend en musique

Après Héloïse Martin ou encore Sarah Fraisou, c'est au tour de Marwa Loud de se faire critiquer par des internautes à cause de ses kilos en trop. Blessée par ces attaques, la chanteuse française de 23 ans a posté un long message sur Instagram, mardi 4 février 2020, dans lequel elle essaie de raisonner ses haters.

«Ce week-end, j'ai pu lire des absurdités et des méchancetés incroyables, donc j'ai cet intime besoin de vous parler, a-t-elle commencé. Vous n'imaginez pas une seule seconde ce qu'une personne complexée, que ce soit par son surpoids, son sous-poids, ses cheveux, son nez, sa bouche, ses yeux ou sa couleur de peau, peut ressentir. Est-ce que vous savez ce que c'est de chercher tous les jours le nouveau régime qui nous permettra d'être à votre goût? Est-ce que vous savez ce que c'est de se faire endormir par anesthésie générale pour gommer un défaut que vous n'aimez pas?»

«La vie est tellement plus belle comme ça!»

Avec sa chanson «Allez les gros», en duo avec Naza, Marwa veut encourager les gens à «s'aimer soi-même». «Donc je vous souhaite à toutes et tous sans exception d'écouter ce titre et d'assumer ce que vous êtes! La vie est tellement plus belle comme ça!» a-t-elle écrit. Son clip est d'ailleurs un véritable succès. Posté sur YouTube le 30 janvier 2020, il a déjà cumulé plus de 6 millions de vues.

Touchés par le coup de gueule de Marwa, ses fans ont été nombreux à la soutenir. «Merci pour cette chanson, ça fait du bien de rigoler et de se sentir belle en étant «gros», comme tu dis», lui a fait savoir l'un d'eux. «Ce message me réchauffe le cœur, merci pour ta confiance en toi. Ça nous donne envie de faire pareil!», a renchéri un autre.

Regardez le clip de Marwa Loud featuring Naza, «Allez les gros»:

(L'essentiel)