Souffrante, Céline Dion va se faire opérer

L'annonce est tombée mercredi, tard dans la soirée. Via un message sur Facebook, Céline Dion a prévenu ses fans qu'elle annulait ses concerts des deux prochains mois, à Las Vegas, pour des raisons de santé. La chanteuse québécoise souffre d'un trouble à l'oreille «qui lui cause des irrégularités auditives et rend le chant extrêmement difficile».

«La chance n'a pas été de mon côté dernièrement J'avais tellement hâte de remonter sur scène et voilà que je me retrouve encore malade. Je m'excuse auprès de tous ceux qui ont prévu un voyage à Las Vegas pour voir mon spectacle. Je sais à quel point c'est décevant. Je suis extrêmement désolée», peut-on lire dans le message posté sur le compte de la chanteuse de 49 ans.

Céline Dion, qui avait déjà annulé une série de «shows» en janvier dernier, à cause d'une irritation à la gorge, va devoir subir une intervention chirurgicale puisque le traitement sous forme de gouttes ne suffit plus à soulager la star. Elle a annoncé qu'elle ne remonterait pas sur scène à Las Vegas, avant le 22 mai prochain.

(L'essentiel)