Etchebest devra verser 20 000 euros à son voisin

Philippe Etchebest a été condamné pour le préjudice moral qu’il avait fait subir à son voisin, à 20 000 euros de dommages et intérêts, a appris l’édition française de 20 minutes.

Le chef, 54 ans, demandait à cet opposant à son projet de restaurant dans un immeuble de Bordeaux 369 000 euros pour recours abusif, un peu plus de 1,7 million d’euros «s’il persistait à faire obstacle à son programme immobilier», ainsi que 80 000 euros pour atteinte à l’image. Le tribunal a jugé que les réclamations du juré de «Top Chef» avaient pour but de faire pression contre son voisin et l’a débouté, avant de le condamner. Le fond du litige n’étant pas encore tranché, Philippe Etchebest peut continuer ses travaux.

(L'essentiel/jfa)