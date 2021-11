L'aventure a commencé pour Miss Lorraine

Il y a trois jours, Marine Sauvage posait devant la plus belle gare de France, à Metz: direction Paris, et la première étape de son aventure Miss France. Toutes les candidates ont en effet participé au JT de 13h, mercredi, et ont également posé pour leur photo officielle. Une «joie immense» pour l'étudiante en pharmacie de 23 ans. «J’ai voulu au mieux vous transmettre ma personnalité et mon sourire à travers cette photo» (voir ci dessus).

Sur les sites de TF1, elle a livré quelques indiscrétions avant de s'envoler sur l'île de la Réunion pour préparer le show. Sa petite manie beauté est de se mettre sans arrêt du baume à lèvres. Elle adore «Grey's Anatomy» et aime fredonner «Prière païenne» de Céline Dion. Si elle fait des études de pharmacie à Nancy, la jeune femme originaire d'Ars-sur-Moselle aurait rêvé d'être actrice.

Vous voulez lui faire plaisir dans son assiette? Évitez les poivrons et mettez une bonne dose de Melfor, vinaigre de miel, spécialité de l'Est de la France. Si elle va s'entraîner dur pour défiler avec le sourire, le 11 décembre, au Zénith de Caen, elle redoute toutefois «la chute» et «oublier la chorégraphie».

Des chorégraphies qui s'annoncent particulièrement corsées puisque le concours cette année fait la part belle aux comédies musicales comme «Mamma Mia!», «Saturday Night Fever» ou encore «La La Land», «Chantons sous la pluie» et «Chicago». Avec la pression d'être regardées par des millions de téléspectateurs (8,8 millions pour l'élection d'Amandine Petit). La grande gagnante, comme l'année dernière, recevra une couronne signée Mauboussin.

"C'est un rêve de jeune fille qui se concrétise en étant sur le plateau du #13H, alors pourquoi pas devenir @MissFrance à mon tour !?" @MSLacarrau nous fait découvrir les candidates à #MissFrance2022 et les coulisses de la cérémonie à suivre en #direct sur @tf1 le 11 décembre ⤵. pic.twitter.com/g4F9PF6cpq — TF1LeJT (@TF1LeJT) November 17, 2021

(mc/L'essentiel)