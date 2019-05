Scarlett Johansson bientôt mariée

Entre Scarlett Johansson, 34 ans, et Colin Jost, 36 ans, c'est du sérieux. Le couple vient de se fiancer, selon l'AFP.

L'actrice américaine et le comédien vedette du «Saturday Night Live», sur NBC, qui ont officialisé leur relation en novembre 2017, n'ont toutefois pas encore annoncé la date de leurs noces. Il s'agira donc du troisième mariage pour Scarlett qui a été l'épouse de Ryan Reynolds entre 2008 et 2011. Elle s'est ensuite mariée avec le Français Romain Dauriac, de 2014 à 2017, avec qui elle a eu une fille, Rose, âgée de 5 ans. De son côté, Colin ne s'est encore jamais marié.

En mars 2019, on apprenait que les deux stars pensaient déjà à officialiser leur relation. «Scarlett et Colin sont amoureux et partagent beaucoup de mêmes intérêts et le même sens de l'humour. Scarlett est très heureuse», avait révélé une source. L'écrivain et comédien avait également confié que sa chérie était «vraiment géniale» et qu'il était «très heureux et très chanceux» d'être en couple avec elle.

(L'essentiel/lja)