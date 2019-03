Nicole Kidman estime mener une vie ordinaire

Nicole Kidman mène une vie «très normale» avec son mari Keith Urban, loin des projecteurs, à Nashville, dans le Tennessee. L'actrice australienne a épousé la star de la country en 2006, et elle est formelle : ils sont comme tout le monde, malgré leur renommée internationale.

«Je vis à Nashville pour une raison. Keith et moi menons une vie très normale, a-t-elle expliqué à BW Magazine. On le dit tout le temps, et les gens sont là "ouais, c'est ça". Mais c'est vrai!».

Elle a aussi plaisanté sur le fait que son mari avait hâte qu'elle termine le tournage de son nouveau film, Destroyer, dans lequel elle doit porter des prothèses. «Oh, Keith n'en pouvait plus d'attendre que ça se termine. Il me soutient dans mes choix artistiques, mais il m'a dit à un moment "quand est-ce que ça va se terminer ?"», a-t-elle lancé.

(L'essentiel)