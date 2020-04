L'ancien patron de la F1 va être papa à 89 ans

Visiblement, Bernie Ecclestone garde la santé! À 89 ans, l'ancien patron de la Formule 1 attend un heureux événement, avec sa compagne Fabiana Fosi, 44 ans. Il a annoncé au journal allemand Blick qu'il allait devenir papa. Blick a contacté la compagne, 45 ans plus jeune que le futur papa, pour vérifier qu'il ne s'agissait pas d'un poisson d'avril. Et la future maman a confirmé l'info, indiquant que le bébé allait naître l'été prochain et qu'elle espérait bien qu'il se mettra vite à jouer au backgammon...

Les deux tourtereaux vivent actuellement retranchés dans un ranch brésilien au nord de São Paulo. C'est donc au Brésil que la famille va s'agrandir. Bernie Ecclestone est déjà cinq fois grand-père et le bébé à venir sera son 4e enfant. Il aura une grande sœur de 65 ans de plus que lui, Deborah, que Bernie Ecclestone a eu avec sa première épouse Ivy Bamford. L'ancien magnat de la course automobile a aussi deux autres filles, Tamara, 35 ans, et Petra, 31 ans, de son deuxième mariage, avec Slavica Radic.

Ancien grand patron de la F1, Bernie Ecclestone occupe désormais un poste de président d'honneur du circuit. La F1 avait été rachetée par Liberty Media pour la coquette somme de 8 milliards de dollars. De quoi voir venir pour Bernie Ecclestone et sa grande famille...

(jw/L'essentiel)