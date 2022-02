Les photos de Jade Hallyday avec son amoureux

Jade Hallyday et Michael-Sean Klemeniuk roucoulent depuis quelques mois. La fille de Johnny Hallyday et le mannequin américain ont déjà étalé leur relation romantique sur les réseaux sociaux à plusieurs reprises, échangeant des déclarations et autres messages d'amour.

Et les deux ados (Jade a 17 ans, Michael 18) font tout pour faire durer la romance. Ils ont donc succombé, comme beaucoup de couple, à la tradition de la Saint Valentin pour aller diner dans un restaurants asiatique de Los Angeles. Et, bien sûr, ils se sont démontrés leur affection à table et les images de leur tendre rendez-vous ont été partagées sur les réseaux sociaux. Avec en légende de la part de Jade: «My Valentine je t'aime». De quoi attendrir les quelque 156 000 abonnés Insta de la jeune fille.

(L'essentiel)