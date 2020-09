Ce n'est pas du fard sur les yeux d'Elle Fanning

D'abord, on se dit qu’Elle Fanning a envie de nous montrer sa nouvelle ombre à paupières couleur pêche. Puis, on lit son commentaire dans la marge de son post Instagram, datant du 14 septembre, et on réalise que ce n’est pas du maquillage mais de l’eczéma. L’actrice de 22 ans est atteinte de cette maladie de la peau provoquant de fortes démangeaisons. Plutôt que de cacher ses rougeurs, elle préfère en rire: «Eczéma mais qui ressemble à du fard à paupières», écrit-elle.

Une publication Body Positive pour une Elle Fanning qui se montre régulièrement au naturel et sans filtre sur les réseaux sociaux. Ses 4,8 millions la soutiennent: «Ça fait tellement du bien de voir une peau normale avec une vraie texture sur cette application», écrit l’une d’elles.

«Merci de poster ça, écrit une autre. Je souffre aussi d’eczéma. C’est tellement rafraichissant de voir le visage de célébrités sans filtre et sans maquillage pour montrer que nous sommes tous humains».

Elle Fanning avait déjà mentionné ses problèmes d’eczéma dans une interview pour Glamour en mai dernier. Elle expliquait qu’elle se grattait beaucoup, surtout quand elle était stressée. «Je prends des bains de farine d'avoine. J'achète de l’avoine et je la mets dans le bain, ce qui aide. Je trouve que ça calme ma peau».

En effet, on ne peut que réduire l’inflammation avec des solutions naturelles ou des crèmes à base de cortisone. Il n’existe aucun traitement qui guérisse l’eczéma.

(L'essentiel/Marie-Adèle Copin)