January Jones sort avec un candidat de téléréalité

January Jones est une petite cachottière. Elle file le parfait amour avec Nick Viall, qui s'est fait connaître dans la 21e saison de l'émission de téléréalité «The Bachelor», diffusée sur ABC, en mars 2017, selon Page Six. L'Américain de 37 ans, qui avait trouvé l'amour avec l'une des candidates du programme, avant de la quitter cinq mois plus tard, avait tapé dans l'œil de l'actrice américaine.

January avait en effet avoué qu'elle était fan du «Bachelor» sur le plateau du «Late Late Show With James Corden». La star s'était lâchée au sujet du beau gosse. «On ne sait pas si on l'aime ou si c'est un enfoiré, c'est peut-être pour ça qu'il m'attire», avait-elle confié. Désormais, January et Nick sont bel et bien en couple. «Ils sortent ensemble depuis deux mois, révèle une source. Elle est allée au «Late Show» en novembre et elle a raconté que Nick l'avait contactée pour lui demander de faire une bataille de playback dans une autre émission avec lui. Elle avait refusé, mais elle avait accepté sa proposition d'aller boire un verre ensemble. C'est depuis là que tout a commencé entre eux.»

Pour ses 40 ans, qu'elle a fêtés récemment à Los Angeles, la comédienne était entourée de son nouveau chéri et de ses collègues de la série «Mad Men».



(L'essentiel)