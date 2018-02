Un hôtel à 45 000 dollars la nuit pour Sophie Turner

On n'a 22 ans qu'une fois dans sa vie... Ce n'est pas Sophie Turner, native du 21 février, qui dira le contraire. Alors, autant passer le cap en beauté. L'actrice, qui interprète Sansa Stark dans la série «Game of Thrones», est donc partie en vacances avec son fiancé, le chanteur et acteur Joe Jonas. Direction, les Maldives. Et ils n'ont pas séjourné au Club Med.

Les tourtereaux ont opté pour un complexe de luxe qui garantit «isolement, discrétion, beauté naturelle inégalée» pour la modique somme de 45 000 dollars la nuit. À ce prix-là, ils ont eu droit à des boissons à volonté, à leur propre chef privé et «pratiquement tout ce que vous pouvez imaginer, dans des limites raisonnables - et au-delà», dixit l'établissement. Sophie Turner s'est sentie «au paradis», comme elle l'a expliqué en commentaire de la photo qu'elle a postée sur Instagram. On le serait à moins...

Sophie et son chéri passeront devant le maire, mais pas avant la fin du tournage de la dernière saison de «Game of Thrones», qui n'est pas attendue avant 2019. La comédienne a tout de même déjà convié Maisie Williams, qui interprète sa sœur dans la série, à être sa demoiselle d'honneur.

(L'essentiel/cma)