À 1 ans, Archie attaque déjà une agence en justice

Il ne sait pas parler, mais cela ne l’empêche pas, avec l’aide de ses parents, de déjà intenter des actions en justice. Selon plusieurs sites britanniques, le petit Archie Harrison Mountbatten-Windsor, 1 an, poursuit une agence américaine de photos pour atteinte à sa vie privée.

La plainte a été déposée devant la Haute Cour de justice, à Londres, par Archie et sa maman, le 25 mars 2020. La duchesse de Sussex y est nommée comme «litigation friend», que l’on peut traduire par «ami de litige». Il s’agit d’une personne agissant au nom d’une autre qui est mineure ou n’a pas la capacité de discernement nécessaire pour porter son cas devant un tribunal.

Les images concernées montrent Meghan et Archie en balade et ont été prises en janvier 2020 sur l’île de Vancouver, au Canada, où la famille s’était temporairement installée avant de déménager à Los Angeles en mars. Sur les clichés, la duchesse est de face, souriante, tandis que son fils est sur sa poitrine, dans un porte-bébé. On ne distingue pas son visage.

(L'essentiel/jfa)