Cara et Paris flirtent en pleine rue

La Toile s'affole depuis que le Daily Mail a publié ce week-end des photos des deux stars à la sortie d'un restaurant de Los Angeles.

Cara Delevingne, 25 ans, et Paris Jackson, 19 ans, venaient de dîner avec Macaulay Culkin et sa petite amie. Sur les clichés du paparazzi, on peut voir les deux filles danser, s'embrasser, puis on aperçoit Cara assise sur les genoux de Paris. Quelques jours avant, la fille du roi de la pop avait posté dans sa story instagram des photos d'elle avec le mannequin britannique dans un lit. Alors, vraie romance ou pure provocation? Affaire à suivre.

(L'essentiel)