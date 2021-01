Traiteur au Luxembourg, voici «Mister Tattoo»

C'est une information dévoilée dans les journaux du Groupe Sud Presse, ce vendredi, un Arlonais de 30 ans qui a travaillé au Luxembourg en tant que traiteur est devenu, récemment «Mister Tattoo Belgium 2021» à Liège.

Sur le compte Instagram de Kévin Marot, on peut remarquer, en effet, le nouveau «Mister Tattoo» prendre la pose sur le toit d'un immeuble situé au croisement de la Côte d'Eisch, et du boulevard Royal, avec la fontaine et le pont rouge en toile de fond. Coiffé d'une toque noire, Kévin nous proposait déjà son plus beau sourire, sur un joli point de vue de la capitale.

«Après avoir perdu 16 kg en quatre mois», indique-t-il dans le quotidien régional belge, «je suis devenu plus sec et plus musclé. Ma participation à ce concours, c'est pour encourager les gens à faire du sport et à manger sainement». Son prochain objectif désormais? «Participer à Koh-Lanta».

(fl/L'essentiel)