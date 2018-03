Gigi Hadid et Zayn Malik ne sont plus ensemble

Ils étaient beaux, jeunes et très amoureux. Mais le conte de fées a pris fin après deux ans pour le top model Gigi Hadid, 22 ans, et l'ex-membre des One Direction, Zayn Malik, 25 ans. Le chanteur britannique a confirmé mardi soir les rumeurs de séparation lancées par la presse anglaise: «Gigi et moi avons eu une relation très importante, pleine d'amour et de rires, et j'ai énormément de respect et d'adoration pour elle en tant que femme et en tant qu'amie. Elle possède une âme incroyable. Je serai reconnaissant envers nos fans de respecter cette décision difficile ainsi que notre vie privée. Nous aurions préféré que la nouvelle vienne de nous en premier. On vous aime».

Onze minutes après, la sœur aînée de Bella Hadid a également partagé la mauvaise nouvelle avec ses abonnés sur les réseaux sociaux: «Les annonces de rupture semblent toujours si impersonnelles parce qu'il n'y a pas vraiment de moyens d'expliquer avec des mots ce que deux personnes ont expérimenté durant plusieurs années non seulement dans leur relation, mais aussi dans la vie en général. Je serai pour toujours reconnaissante pour l'amour, le temps et les leçons de vie que Z et moi avons partagés. Je ne veux que le meilleur pour lui et je continuerai à le soutenir comme un ami pour lequel j'ai un respect et un amour immenses. Quant à l'avenir, ce qui doit arriver arrivera».

Les tourtereaux formaient un couple discret dans la vie et glamour sur les tapis rouges depuis leur rencontre le 10 novembre 2015 à l'after-show de Victoria's Secret. Très amoureux, le chanteur s'était fait tatouer les yeux de Gigi Hadid en grand sur le torse. Pour sa précédente copine, Perrie Edwards, il s'était fait graver son visage sur un bras. Visage qu'il avait vite fait de recouvrir quand il est sorti avec Gigi Hadid. On ignore qui a rompu, mais Zayn a posté une série d'images de lui torse nu, montrant son tatouage, depuis l'annonce. Sur l'un des posts, il a écrit: «Quand la vie t'envoie des citrons, attrape-les afin qu'ils ne te frappent pas en plein visage».

(L'essentiel/trb)