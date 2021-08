Les Obama ont snobé Meghan, qui le vit très mal

La fête d'anniversaire de Barack Obama a beaucoup fait parler outre-Atlantique. Pointé du doigt en raison de la trop longue liste d'invités dans un contexte de propagation du variant Delta, l'ex-président américain a dû revoir sa copie et drastiquement réduire le nombre de convives. Une «people» a visiblement mal vécu le fait de ne pas recevoir un carton d 'invitation.

Meghan Markle «voulait désespérément» être invitée à la fameuse réunion, d'après Angela Levin, biographe du prince Harry, mais ni Barack ni Michelle n'ont jugé bon de convier le couple princier. Un crève-cœur pour Meghan, qui souhaitait valider son entrée dans le monde très fermé des célébrités progressistes aux États-Unis. Qui plus est, ses amis Jay-Z et Beyoncé étaient, eux, bien invités au même titre que George Clooney, Alicia Keys ou encore Tom Hanks. «Elle a beau avoir déclaré qu'elle n'était pas en mesure de s'y rendre. Le fait est qu'elle n'était même pas sur la première liste d’invités», poursuit la biographe bien informée.

Prince Harry and Meghan's absence from Obama's 60th birthday party is a sign their 'special relationship' is over https://t.co/aJ9X3hXyDO