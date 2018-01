Stromae a complètement changé de look

Les personnes qui ont croisé Stromae ces derniers jours ont eu du mal à le reconnaître... Fini, les cheveux courts et légèrement frisés et le look très travaillé: aujourd'hui, l'artiste de 32 ans arbore un style totalement différent.

Longue tignasse lisse et training en velours, le Stromae de 2018 n'a plus rien à voir avec celui qui a fait danser des millions de personnes sur «Papaoutai» ou «Tous les mêmes». En découvrant son nouveau look, les internautes sont restés perplexes.

Mais whatttttt c'est quoi la tête de stromae avec les cheveux long , méconnaissable !!!!!– sans drap (@Sandrakerleroux) 30 janvier 2018

Wsh stromae tu nous a fait quoi la pour une coupe pic.twitter.com/MXT1xrpMF3– Lola (@lavie2lola) 31 janvier 2018

RT pour stromaeFAV pour karine le marchand pic.twitter.com/IoONX9A64y– arthur (@J_Attali_) 26 janvier 2018

(L'essentiel)