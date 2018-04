Retour de flamme entre Bella et The Weeknd

Séparés depuis le mois de novembre 2016, Bella Hadid et The Weeknd ont remis le couvert, le 13 avril 2018, à Coachella, rapporte Us Weekly. La belle Américaine et le Canadien ont été vus en train de s'embrasser pendant un concert de Travis Scott organisé pour le lancement d'une nouvelle ligne de maquillage de Kylie Jenner.

«Ils se faisaient des mamours et étaient très affectueux. Elle était assise sur ses genoux. Ils sont à 100% à nouveau ensemble», a assuré un témoin de la scène au magazine. Une autre personne présente sur les lieux a raconté que Bella et The Weeknd ont passé leur temps à se grimper dessus.

Émotion sur scène

Le retour de flamme entre le top et le chanteur est survenu peu après que des festivaliers ont indiqué sur Twitter que The Weeknd avait pleuré sur scène, à Coachella, en interprétant deux titres qui évoquent son ex, Selena Gomez.

Le lendemain, cependant, le chanteur a été aperçu en compagnie d'une ancienne copine de Justin Bieber, Chantel Jeffries. D'après TMZ, les deux se seraient fait des câlins, mais il n'y aurait rien eu de plus.

(L'essentiel/jfa)