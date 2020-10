À 3 et 9 ans, les enfants de Pink s'entraînent à tirer

Welcome to the United States! Si en Europe, on préfère aller se balader en forêt ou aller taper dans un ballon de foot le dimanche matin, aux États-Unis, il est une activité qui fait un carton dans certaines familles: aller tirer quelques balles sur une cible dans un champ. C'est ce qu'a fait Carey Hart, mari de Pink et papa de Willow, 9 ans et Jameson, 3 ans. «Séance de tirs sympa ce matin avec mes enfants!», a-t-il écrit sur Instagram. «Willz (surnom de son aînée) devient vraiment douée avec un fusil et avec le maniement des armes. Et Jamo adore tirer!».

Le papa s'est dit «fier» de la vitesse avec laquelle ses enfants font des progrès. «Je crois fermement qu'il faut apprendre à mes enfants à tirer mais surtout à manipuler des armes. Il n'y a pas de meilleur son que celui d'une balle de tes enfants arrachant une cible à 30 mètres», a conclu le pilote professionnel de motocross.

Malgré son attachement au 2e amendement de la Constitution américaine, ce n'est un secret pour personne que Carey Hart et son épouse voteront Biden aux prochaines élections. La chanteuse a d'ailleurs publié une photo d'elle portant un sweat aux couleurs des démocrates. Le pilote de motocross a quant à lui confié sur les réseaux sociaux «être un républicain qui déteste Trump», et qui n'a donc pas d'autre choix que de choisir le ticket Biden/Harris.

(mc/L'essentiel)