Le nouveau-​​né de Jessica Thivenin va mal

Alors que la naissance de leur premier enfant devait être le plus beau jour de leur vie, Jessica Thivenin et son mari, Thibault Garcia, sont en pleine tourmente. Le petit garçon qu'ils viennent d'accueillir va devoir subir une opération d'urgence. C'est sur Instagram que la starlette de téléréalité de 29 ans a confié son bonheur, mais aussi son inquiétude à ses fans.

«Notre fils Maylone est né le 7 octobre à 9h54 du matin, il pèse 2,190 kg, un petit bout de nous de bonheur qui nous comble d'amour malgré les complications. Il est fort gentil et sage, nous avons quitté les réseaux car nous avons des complications, il va falloir l'opérer, il a été transféré dans un autre hôpital ... C'est un moment très difficile actuellement pour nous, on espère juste qu'ils vont soigner notre bébé et l'opérer rapidement... On prie chaque seconde merci pour tous vos messages», a-t-elle écrit en légende d'une photo où l'on voit en partie le nouveau-né.

De son côté, Thibault a également publié un cliché sur Instagram, où l'on voit la petite main de son bébé posée sur ses doigts. «Ma femme a été la plus forte et m'a offert le plus beau cadeau du monde! Nous avons des petites complications avec notre fils, nous vous tiendrons informés dans les semaines à venir», a écrit le Français de 28 ans. On ignore de quoi souffre exactement leur petit Maylone. En attendant de ses nouvelles, les fans de Jessica et Thibault ont été nombreux à leur envoyer des messages de soutien.

(L'essentiel/lja)