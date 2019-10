Cara Delevingne enverra un selfie dans l'espace

Pour promouvoir le Galaxy S10 5G, Samsung s'est offert les services de l'un des mannequins les plus célèbres de la planète: Cara Delevingne. Et ce n'est pas tout. Le groupe coréen a décidé d'envoyer le premier selfie de l'histoire dans l'espace et a demandé à Cara (moyennant finance, évidemment) de se prendre en photo pour l'opération.

La Britannique de 27 ans sera donc la première personne au monde à avoir son autoportrait pris avec un smartphone envoyé dans la stratosphère. «J'adore l'idée de voyage dans l'espace et j'ai hâte de mener la mission SpaceSelfie. Je suis déjà en train de réfléchir à comment rendre mon selfie épique», a déclaré Cara dans un communiqué.

L'image de la jeune femme, ainsi que celle de plusieurs internautes tirés au sort, s'envolera à 20 kilomètres d'altitude grâce à un ballon d'hélium à très haute pression auquel sera attaché un Galaxy S10 5G. «Les photos seront affichées sur l'écran du téléphone et seront capturées avec la planète terre en arrière-plan», a fait savoir Samsung. Le cliché de Cara sera dévoilé le 23 octobre 2019, à Londres.

(L'essentiel/utes)