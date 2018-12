Cardi B et Offset se sont séparés

Ils étaient l'un des couples les plus en vue dans le milieu hip-hop. Cardi B et Offset son désormais séparés. Très suivie sur les réseaux sociaux, La New-Yorkaise a elle même annoncé la nouvelle sur Instagram: «On a essayé d'arranger les choses, mais rien ne va plus depuis bien longtemps entre nous», a-t-elle commenté.

Mariés depuis plusieurs mois après une demande retentissante du rappeur des Migos lors d'un concert en octobre 2017, les deux stars ont eu une petite fille ensemble en juillet dernier.

«Cela va sûrement prendre du temps pour divorcer, mais nous avons beaucoup d'attachement l'un pour l'autre», a rassuré Cardi B. Les deux ex-tourtereaux vont continuer à travailler ensemble, après une année de tous les records sur le plan musical.

La nouvelle reine du hip-hop a ainsi placé les 13 titres de son album dans le top 100 des morceaux les plus populaires aux États-Unis. «Invasion of Privacy» fait d'ailleurs partie des favoris pour les Grammys. Fort de son succès retentissant avec les Migos, Offset sortira lui son premier album solo le 14 décembre.

(th/L'essentiel)