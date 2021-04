Cette photo inédite partagée par le prince William

Après que le prince Harry a salué la mémoire du prince Philip, décédé à 99 ans vendredi, son frère, William, a décidé lui aussi de rendre hommage à son grand-père. Il aura fallu plusieurs jours aux Cambridge pour sortir du silence.

C'est par quelques mots et une photo inédite du prince George et de son arrière grand-père sur Instagram que le prince William a décidé de lui dire au revoir. «Le siècle qu’aura duré la vie de mon grand-père a été défini par le service - à son pays et au Commonwealth, à son épouse et reine, et à notre famille. Je me sens chanceux, non seulement d’avoir eu son exemple pour me guider, mais pour sa présence constante durant ma vie d’adulte - à la fois pendant les bons moments et les jours les plus difficiles», indique le prince William.

Le prince Philip avait été très présent quand Harry et William ont perdu leur mère, la princesse Diana, décédée dans un accident de voiture en 1997. C’est d’ailleurs le duc d'Édimbourg qui avait convaincu William et son frère de marcher derrière le cercueil de leur mère lors de la cérémonie publique.

«Sens de l’aventure communicatif»

Le prince Philip était également très proche des ses arrière-petits-enfants, dont le petit prince George. Un rôle que William a tenu à souligner dans son vibrant hommage: «Je serai toujours reconnaissant du fait que ma femme a eu de nombreuses années pour connaître mon grand-père, et de la gentillesse qu’il a montrée envers elle, confie-t-il. Je ne tiendrai jamais pour acquis les souvenirs particuliers que mes enfants auront de leur arrière-grand-papa, qui venait les chercher dans sa calèche, et qui auront pu faire par eux-mêmes l'expérience de son sens de l’aventure communicatif, ainsi que de son sens de l’humour espiègle!»

«Mon grand-père va me manquer, mais je sais qu'il aurait voulu que nous nous attelions à la tâche», a finalement conclu le duc de Cambridge. Samedi, les deux frères suivront à pied le cercueil du prince Philip jusqu’à la chapelle St George du château de Windsor où se tiendra la cérémonie.

(mm/L'essentiel)