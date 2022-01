Un 4e enfant? «Ne donnez pas d’idées à ma femme!»

La naissance de Louis, troisième enfant de Kate et William, remonte au 23 avril 2018. Depuis lors, nombreuses sont les personnes qui se demandent si la duchesse et le duc de Cambridge ont l’intention d’agrandir la famille, et des rumeurs de grossesse courent régulièrement à propos de la Britannique qui a fêté ses 40 ans le 9 janvier 2022.

Seulement, il semblerait qu’un quatrième enfant ne soit pas vraiment à l’ordre du jour, du moins pour William, comme le montrent des images filmées durant une visite du couple princier dans les locaux d’une association, le 20 janvier 2022.

La duchesse de Cambridge a complètement fondu devant la petite Anastasia.

Sur la vidéo, on peut voir Kate discuter avec de jeunes parents, puis prendre le bébé de ces derniers dans les bras, sous le regard attendri de l’assemblée. «Ne donnez pas d’idées à ma femme», a alors plaisanté le prince, en voyant son épouse gaga devant le nourrisson. Quelques secondes plus tard, remarquant que sa femme avait du mal à redonner la petite fille prénommée Anastasia à ses parents, William a ajouté: «Ne la prends pas avec toi!», provoquant les rires des personnes présentes.

(L'essentiel/lja)