Alexa Chung ne voit pas l'utilité du mariage

À 34 ans, Alexa Chung est une femme épanouie et libérée. Interviewé par le magazine PORTER, le top model s'est confié sans détour sur sa vie sentimentale. La Britannique, qui compte parmi ses ex le chanteur Alex Turner, du groupe Arctic Monkeys, et l'acteur Alexander Skarsgård, révèle qu'elle sort actuellement avec «plusieurs personnes».

Et elle ne comprend pas pourquoi les gens décident de se marier. «Je ne vois pas en quoi le mariage est différent d'une relation où l'on n'est pas marié. Je ne cautionne pas l'idée d'avoir besoin d'un homme pour être heureuse. Je pense que c'est un sentiment merdique et antiféministe», explique-t-elle.

Jusqu'à présent, Alexa n'a eu des relations qu'avec des hommes, mais cela pourrait peut-être changer un jour. «Je n'écarterais jamais l'idée d'être en couple avec une femme, mais pour le moment aucune ne m'a encore attirée», dit-elle.



(L'essentiel/lja)