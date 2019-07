La copine de Dylan va faire réduire sa poitrine

Fidji Ruiz a décidé de passer une nouvelle fois par la case chirurgie esthétique. L'ancienne candidate de «Friends Trip» et de «La villa des cœurs brisés», entre autres programmes de téléréalité, et petite amie du Luxembourgeois Dylan Thiry ,a décidé de retirer les implants mammaires qu'elle avait fait poser quand elle avait 20 ans.

La jeune femme de 28 ans en a parlé à ses fans pendant une discussion sur Instagram et leur a confié que l'intervention se déroulerait pendant la première semaine de septembre 2019. «Ça va me faire tellement bizarre. Franchement, je ne vais pas mentir, ils sont super bien faits et beaux, mais ce n'est plus moi. J'ai 28 ans et ça ne ressemble plus à ma personnalité. Je rêve d'avoir des petits seins, vraiment», a assuré la petite amie de Dylan.

Une des raisons qui ont poussé Fidji à vouloir réduire la taille de sa poitrine, c'est qu'elle songe à avoir des enfants et qu'elle craint que ses seins deviennent énormes pendant sa grossesse si elle n'ôte pas ses implants. La Française est une habituée de la chirurgie esthétique. En plus de sa poitrine, elle a fait retoucher son nez et ses lèvres.

(L'essentiel/jfa)