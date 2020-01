La famille royale pourrait revoir son fonctionnement

La décision du prince Harry et à son épouse Meghan de renoncer à leur titre d'altesse royale, comme à certains de leurs revenus, conduit la famille royale à resserrer ses liens autour d'un noyau restreint. Dans un communiqué inhabituel qui a mis fin à dix jours de crise, la reine a déclaré que «le duc et la duchesse de Sussex n'utiliseront plus leur titre d'altesse royale étant donné qu'ils ne sont plus des membres actifs de la famille royale».

Délivrés de leurs «obligations royales», Harry, 35 ans, et Meghan, 38 ans, qui avaient annoncé le 8 janvier vouloir prendre leur indépendance et s'installer en Amérique du Nord avec leur fils Archie, ne pourront plus «formellement représenter la reine». Les tabloïds, qui accusaient le couple de «vouloir le beurre et l'argent du beurre» en gardant tout de même un pied dans la famille royale, ont unanimement salué cette décision. C'est un «accord indéniablement radical», a jugé le Daily Telegraph. Le Sunday Mirror s'est félicité que «la reine ordonne un Megxit dur», en référence au Brexit prévu pour le 31 janvier.

Resserrement

Accusée de racisme envers l'actrice américaine métisse, la presse à sensation attaquait régulièrement Meghan avec des articles au vitriol. «C'est absolument sans précédent», a estimé dans le Sun Dickie Arbiter, ancien secrétaire de presse royal, notant «qu'aucun membre de la famille royale n'a jamais remboursé de l'argent», même ceux qui, avant Harry, avaient été privés de leur statut d'altesse royale. Avant le jeune prince, sa mère Lady Diana avait en effet elle aussi perdu ce statut, après avoir divorcé du prince Charles en 1996. Tout comme Sarah Ferguson, lorsqu'elle s'est séparée du prince Andrew, le deuxième fils de la reine.

Mais il s'agissait là de titres honorifiques, obtenus par le mariage. C'est la première fois qu'un membre de la famille Windsor par naissance se voit privé de ce statut. La reine marque un tournant dans l'histoire de l'institution, ouvrant une ère de nouveau fonctionnement resserré autour de ses membres nucléaires. Le prince Charles, qui se prépare à prendre la suite de sa mère âgée de 93 ans, avait déjà fait part de sa volonté de «ramener la famille à un noyau de membres haut placés qui travaillent à plein temps», selon Penny Junor, auteure de nombreux livres sur la monarchie.

Fin 2019, le scandale sur les relations du prince Andrew avec le financier américain Jeffrey Epstein accusé de trafic de mineures, avait obligé le deuxième fils de la reine à se mettre en retrait et ouvert la voie. En retirant à Harry et Meghan leur statut, la reine vient d'y poser un premier relais. Beaucoup d'experts royaux s'attendent désormais à une baisse du train de vie pour la famille dont de nombreux membres disposent d'un rang valant rémunération.

(L'essentiel/afp)